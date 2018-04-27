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"أبو مرزوق": "أبو مازن" ما زال يعاقب غزة

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فلسطين

غزة

صفقة القرن

ابو مازن

قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن رئيس السلطة الفلسطينية عباس أبو مازن، ما زال يعاقب أهل غزة حتى بعد ظهور خطورة صفقة القرن.

وأضاف "أبو مرزوق"، في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "لخطورة صفقة القرن ولمواجهة قرار نقل السفارات إلى القدس ولوقف قرار البرلمان الألماني بيهودية (إسرائيل) ولوقف تكالب بعض العرب نحوها لابد من مساندة غزة".

وتابع: "كنّا نتوقع من أبو مازن وقف عقاب أهل غزة وكسر الحصار عنها وتعزيز الوحدة الوطنية ومصالحة مع حماس ووقف التنسيق الأمني ودعم مسيرات العودة".

واختتم تدوينته بقوله، "لكنه أبى في عناد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تديونته "أبو مرزوق"، حيث قال علي أمين، "أبو مازن هو الذي ترحم علي يهودي كافر فكيف لكم أن ترجوا خيرا من مثل تلك الشخصية".

وأضاف آخر قائلًا، "انتم من تعرقلون ، انتم غير قادرين ولم تستطيعوا تغير حياة المواطن بغزة إلا للأسوأ فليش بتكابروا وبضيعوا اعمارنا ، ابومازن معترف فيه اقليميآ و دوليآ ومعه كل الصلاحيات فليش العناد ، علاقة حماس بالمحيط سيئة ، ابو مازن القادر على حل كافة مشاكل قطاع غزة بحكم شرعيته يا د. موسى".


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