"أسامة كمال" يفتح النار على وزير التنمية الإدارية

27 أبريل 2018 - 09:57 ص

هاجم الإعلامي أسامة كمال، اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية؛ بسبب التصريحات التي أطلقها الأخير بشأن أزمة السيول التي تعرضت لها مصر مؤخرًا.

وقال "كمال"، خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، موجهًا حديثه لـ"الجندي": "أبو بكر الجندي قال القاهرة مغرقتش في شبر ماية زي ما الناس بتقول، أنا بقول لسعادتك القاهرة غرقت في متر ماية".

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن أزمة السيول التي وقعت في التجمع الخامس لن تحدث مرة أخرى، وهذا خير دليل على أن ما حدث أزمة كبيرة.

وتابع: "علاقتي مع حضرتك تسمحلي أقولك خلي حد تاني يتكلم للجماهير و للإعلام بلاش أنت ، مفيناش حد كامل في كل شيء بس واضح إن الكلام مش من مهاراتك".

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