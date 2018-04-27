  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:55 م
بحث متقدم
محمد صلاح

شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"

عاصم عبد الماجد

الإخوان منعوني من الدفاع عن عبد الماجد رأس الضلال

دكتور محمود خليل

خبير إعلامي للحكومة: "صحوا النوم"

إبراهيم منير

أسرار صادمة لـ"إبراهيم منير" مع إخوان الأردن

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

عبد العظيم حماد

"حماد" يبرئ الإخوان من كارثة التجمع

عالم الطاقة فادي البطش

"تايمز" تكشف أسباب اغتيال الموساد لـ"البطش"

الاهلي والزمالك

أبرز تعليقات مشاهير الفن والرياضة بعد فوز الزمالك

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

"أسامة كمال" يفتح النار على وزير التنمية الإدارية

حريق

حريق هائل بمخزن أدوات صحية والإطفاء تدفع بـ11 سيارة

القبض على مدرب التقط صورًا جنسية داخل حمام

الصفحة الأخيرة

الشرطة الأمريكية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة

#

استمرار حبس ذابح طفلة داخل مسجد بأوسيم

#

القبض على نصاب "عربي" بالدقي

#

انتحار سائحة ألمانية داخل حمام بسفاجا

كاميرات مراقبة

صور

مدرب

ولاية ماريلاند

ألقت شرطة ولاية "ماريلاند" الأمريكية، القبض على مدرب تشجيع يدعى "كريستيان جيل"، موجهة له تهمة المراقبة المرئية للأطفال والبالغين دون موافقتهم.

وبدأت واقعة المراقبة عندما وضع المدرب "كاميرا تجسس" في الحمام، والتقط صورا للأطفال والكبار "سِرًّا" بحسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

يذكر أن "كريستيان جيل" عمل كمدرب تشجيع في استديو "شوك ويفز أول ستارز"، واكتشف مالك المكان أنه أخفى كاميرا في حمام للجنسين.

وورد أن الشرطة الأمريكية، صادرت أجهزة إلكترونية، في أثناء تفتيش منزل جيل، ووجدت حوالي 49 صورة التُقِطَت في الحمام المذكور، وأكدت أن هناك صورًا إضافية وملفات فيديو من الحمام تم حذفها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 "كوميكسات" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة
» الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم جامعي
» "عماد حسين" ينتقد إهمال البنية التحتية
» كواليس تفجير قبر "صدام حسين"
» أسعار الذهب تتراجع لتسجل هذا الرقم
» إعلامي: قطاع السجون يشهد طفرة في عهد "السيسي"
» مأذون يطالب بتدريس العلاقة الزوجية لـ"طلاب ثانوي"
» ممثل أمريكي شهير يعتدي جنسيًا على 60 امرأة
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 29 درجة
» هذه مخاطر الاستخدام الزائد للهواتف الذكية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما