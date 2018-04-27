القبض على مدرب التقط صورًا جنسية داخل حمام

27 أبريل 2018 - 09:58 ص

ألقت شرطة ولاية "ماريلاند" الأمريكية، القبض على مدرب تشجيع يدعى "كريستيان جيل"، موجهة له تهمة المراقبة المرئية للأطفال والبالغين دون موافقتهم.

وبدأت واقعة المراقبة عندما وضع المدرب "كاميرا تجسس" في الحمام، والتقط صورا للأطفال والكبار "سِرًّا" بحسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

يذكر أن "كريستيان جيل" عمل كمدرب تشجيع في استديو "شوك ويفز أول ستارز"، واكتشف مالك المكان أنه أخفى كاميرا في حمام للجنسين.

وورد أن الشرطة الأمريكية، صادرت أجهزة إلكترونية، في أثناء تفتيش منزل جيل، ووجدت حوالي 49 صورة التُقِطَت في الحمام المذكور، وأكدت أن هناك صورًا إضافية وملفات فيديو من الحمام تم حذفها.



