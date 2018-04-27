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"جودة" يطالب بتكريم أحد أبطال معركة طابا

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طابا

انور السادات

سسليمان جودة

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفى، بتكريم من اعتبره أحد أبطال معركة طابا، وهو الدكتور محمد عبد اللاه، البرلمانى السابق وأحد مؤسسي الحزب الوطنى، ورئيس جامعة الإسكندرية سابقًا، مشيرًا إلى أنه إذا مدّ الله فى عمر السادات حتى هذه اللحظة لكان جعله في مكانة نجله  واستشاره فى قضاياه الداخلية والخارجية.

وأضاف "جودة"، خلال مقاله الذي نشر بـ"المصري اليوم" تحت عنوان "نصيب عبد اللاه"، قائلاً: "إذا كنا نحتفل هذه الأيام بأعياد سيناء، فإنه صاحب نصيب كبير فى الموضوع، لأنه هو الذى حمل رسالة من مبارك إلى الرئيس الرومانى، وهو الذى التقى شيمون بيريز مع قادة إسرائيليين آخرين هناك، بناء على مضمون الرسالة، وهو الذى أقنعهم بأن الذهاب إلى التحكيم حول طابا هو السبيل الوحيد المُتاح أمامهم".


وتابع الكاتب الصحفى: "جرى تكريم أبطال معركة طابا، على المستويين الدبلوماسى والسياسى، فى أيام الرئيس عدلى منصور، أدهشنى ألا يكون من بين الذين تلقوا التكريم.. فلقد كان هو الذى مهد الطريق.. وكان هو الذى طار إلى العاصمة الرومانية بوخارست للمشاركة من حيث الشكل فى مؤتمر للاشتراكية الدولية، بينما كان فى الحقيقة يحمل رسالة سرية من مبارك إلى الرئيس الرومانى ، والغريب أن الإسرائيليين حين وافقوا فى جلسة معه على الذهاب إلى التحكيم، طلبوا منه أن يطلب مبارك من الأمريكان الضغط عليهم فى تل أبيب، ليوافقوا على ما وافقوا عليه أصلاً ".


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