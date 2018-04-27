حريق هائل داخل شقة سكنية في المنوفية

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حريق

الحماية المدنية

حريق شقة سكنية

حريق الشقق

نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بالمنوفية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، تفيد بنشوب حريق بشقة دائرة المركز .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بشقه بالطابق الرابع لعقار مكون من ستة طوابق علي مساحة 80 متر تقريباً ملك "م . م . أ" 49 سنة، ربة منزل ومقيمة بمدينة الباجور، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

أسفر الحريق، عن احتراق بعض الأجهزة الكهربائية والأثاثات، وبسؤال المالكة قررت أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي  بشفاط المطبخ، ولم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص .

حرّر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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