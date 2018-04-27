إحالة متهم بالاتجار في الهيروين للمحاكمة

27 أبريل 2018 - 10:17 ص

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة متهم بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة غير مرخصة بهدف الاتجار بمنطقة بدر، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأكدت التحريات، تورط المتهم الشهير بـ"العرباوي" في واقعة استشهاد أمين شرطة ومقتل 3 من تجار المخدرات، في أواخر يناير 2017 أثناء تبادل إطلاق النار بين التجار وقوة من رجال مباحث المخدرات التابعين لمديرية أمن القاهرة، في منطقة صحراء القطامية بطريق العين السخنة.

وباشر التحقيقات بالواقعة بهاء الشاذلي، مدير نيابة القاهرة الجديدة، وسكرتارية محمد كمال، وتعود تفاصيلها إلى تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة بدر من ضبط المتهم "أ. ح" من عرب السويس 34 سنة، وبحوزته ربع كيلو هيروين وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وسلاح آلي، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي وهاتف.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



