مسيرات تحت عنوان "الشباب الثائر" بفلسطين

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متابعات- محمد الخرو

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فلسطين

جيش الاحتلال

مسيرات العودة

الشباب الثائر

بدأ مواطنون فلسطينيون، التجمع لتنظيم مسيرات جديدة على الخط الحدودي الفاصل مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمواصلة مسيرات العودة في جمعة "الشباب الثائر".

وأكد عضو اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة، عامر شريتح، أن "جمعة الشباب الثائر تأتي تقديرًا للشباب الموجود في ساحات وميادين العودة الذين يقودون العمل الجماهيري، رافضين كل المؤامرات التي تجري على قدم وساق لتصفية القضية الفلسطينية".

وتوقع "شريتح"، في تصريحات صحفية مشاركة الآلاف من أبناء القطاع في المسيرات التي سيَتخللها جدول من الفعاليات الشبابية الموحدة على جميع الساحات، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم الخيام لمسافة 50 مترًا على طول الحدود، وستكون أقرب لشارع "جكر" القريب من السلك الفاصل استعدادًا للمسيرة الكبرى يوم 15 مايو المقبل.



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