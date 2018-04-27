» إعلامي: قطاع السجون يشهد طفرة في عهد "السيسي"

27 أبريل 2018 - 10:21 ص

وجه الإعلامي محمد موسى، رسالة لوزارة الداخلية، قائلاً: إن "قطاع السجون يشهد طفرة غير عادية خلال السنوات الماضية، وخلال فترة حكم الرئيس السيسي، وتحت قيادة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار".

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن المعاملة داخل السجون جيدة، واصفًا رئيس قطاع السجون بالإنسان.

وتابع: أنه تم الإفراج عن بعض السجناء تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، معقبا: "امشوا عدل حتى لا تعودوا للسجن مرة أخرى".

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