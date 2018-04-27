غدًا.. الحكم على 124 متهمًا باقتحام مركز شرطة مطاي

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المنوفية

احداث مطاى

أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي

تصدر غدًا، السبت، محكمة النقض، حكمها في الطعن المقدم للمرة الثانية من 124 متهمًا في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا؛ علي حكم محكمة جنايات المنيا الصادر في 7 اغسطس 2017، بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي، وبالسجن المؤبد لـ110 وبالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بأحداث مطاى".

يصدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران وعضوية كل من المستشارين سمير سامي و حازم عبدالرؤوف وطارق على وأحمد محمد وهشام الجندى  ود. أكرم سيد وتامر الجمال وبسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز. وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية.كما تضمنت التحقيقات أدلة دامغة ومتعددة تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف، وشهادة الشهود، إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.


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