تكريم أسرة "صلاح" بالشرقية

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اتحاد الكرة

محمد صلاح

سمير زاهر

اللواء ثروت سويلم

يقيم اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الجمعة، الاحتفال بعيد اليتيم، ومن المقرر أن يكرم من خلال الاحتفال اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، وتأبين رئيس اتحاد الكرة الراحل سمير زاهر، في مركز أبو حماد في محافظة الشرقية.

وأضاف "سويلم"، أنه تم توجيه لتكريم محمد صلاح  بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وسوف يحضر أسرة لاعب ليفربول  إلى أبو حماد وحضور التكريم، بعدما تأكد تواجد والده ووالدته، بالإضافة إلى محافظ الغربية".

واستطرد: "اعتدت على إقامة حفل للأيتام من أهل بلدي في مثل هذه الأوقات، ولكن هذه المرة قررت الدعوة لتكريم محمد صلاح، وتأبين الراحل سمير زاهر".


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