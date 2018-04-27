"ميدو" يصدم حكم القمة

27 أبريل 2018 - 10:34 ص

قال أحمد حسام ميدو، المحلل الرياضي، والمدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، إنه لا بديل عن استقدام حكام أجانب في مباريات القمة المقبلة.

وأضاف "ميدو"، في تدوينة له علي "تويتر"، "الحنفي قدم مباراة جيدة جدًا، ولكن أي تفكير في أي حكم مصري للقمة بعد ذلك هيكون ظلم كبير للحكام".

واختتم تدوينته بقوله، "لا بديل عن الحكام الأجانب للقمة!!".



وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تدوينة "ميدو"، حيث قالت رتال الجمال، "اتفق معاك تماما تحس أن اللعيبه بتعترض اكتر مع الحكم المصرى ويخافو يتكلمو مع الاجنبى".

وأضاف آخر "كل الشد والضرب والتدخلات القوية جدا والاعتراض علي كل صفارة سببه عقلية اللاعب المصري الي مش بيحترم الحكم المصري اصلا لو كان حكم اجنبي كان الماتش هيكون اهدي من كدة اختيار حكم مصري فيه جزء سلبي وإيجابي اول مرة في حياتي اشوف ماتش اهلي وزمالك بالوحشية دي من لاعبي الفرقتين مع بعض!".



