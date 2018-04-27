حكام مباريات اليوم بالدوري

27 أبريل 2018 - 10:37 ص

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح إدارة مباريات اليوم، الجمعة، في الأسبوع الأخير لدوري القسم الأول، إلى عدد من الحكام على رأسهم عاطف حسين لمواجهة الرجاء والاتحاد.

ويعاونه تامر سمير وحسام عبد العاطي، وحسن محمود حكمًا رابعًا، وكل من بدوي حميدة وهشام الفلال حكمًا خامسًا.

كما أسندت مواجهة الإسماعيلي والنصر للحكم مبروك نبيل ويعاونه تامر رشاد وايمن العقاد، ونادر زكي حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمود دسوقي حكمًا خامسًا.

بينما يدير لقاء الإنتاج الحربي وبتروجت عجيز الشرباصي ويعاونه ماهر كامل وأحمد الشريف، وأحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وسيد عبد الله حكمًا خامسًا.

وفي آخر اللقاءات المقاولون ومصر المقاصة يتولي إدارته أحمد عبد الله ويعاونه وائل عاطف وابراهيم سوداني، وحسني سلطان حكمًا رابعًا، وكل من محمد الجلاوي وجلال أحمد حكمًا خامسًا.‏‏



