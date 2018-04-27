تعرفي على نوع شعرك وكيفية الاهتمام به

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شعر

شعر دهني

شعر جاف

تتنوع أنواع الشعر ما بين جاف ودهني وعادي  ومختلط ولك منهم طريقة معينة للاهتمام به، كما أن نفسية النساء تؤثر كثيرا على نضارة الشعر وحيويته.

وتتنوّع مشاكل الشعر من سقوطه إلى تقصّفه وحتى ضعفه وجفافه وهذه مشكلة مختلف الأجناس والأعمار فحتى الأطفال لم يسلموا من هذا الأمر.

الشعر تاج جمال المرأة وزينتها فلذلك يجب أن تعرف أهمّ التفاصيل والمعلومات التي تخصّ نوع وطبيعة شعرها وهذا لتتعلّم أفضل الطرق للعناية به، ويجب أيضا أن تعرف ما هي الأمور التي قد تتسبّب لشعرها بالضرر ولشعر طفلها أيضاً.

 وفي هذا المقال سنذكر معظم المشاكل التي قد تصيب الشعر وكيفيّة التغلّب عليها.

 الشعر الجافّ من الواضح من اسم هذا النوع أنّه يعاني من الجفاف بشكل دائم، فهو متشقّق ومتقصّف نتيجة قلة إفراز الجسم للدهون والتي تؤدّي عند إفرازها من بصيلات الشعر إلى ليونة الشعر حتى أطرافه.

غالباً ما تكون السيدة سبب هذه المشكلة أو على الأقل أدّت عاداتها إلى زيادتها، كاستخدامها لمجفّف الشعر أو صبغ الشعر بصورة مبالغ فيها، واستخدام الصبغات الرخيصة المنتشرة، أو استخدام مستحضرات العناية بالشعر السيئة، أو بسبب الإكثار من تمشيطه وغسله.

على صاحبة هذا النوع من الشعر أن تستخدم الشامبوهات الخاصّة والمناسبة للشعر الجاف، وعليها تجنّب الماء الساخن جداً عند غسل الشعر، وتجنّب تكرار غسله فمرّة كلّ ثلاثة أيام أو أربعة كافية، وعليها الاهتمام بتدليك فروة الرأس بشكل يومي لمساعدة فروة الرأس على إفراز الدهون وتنشيط الدورة الدموية في الرأس.

الشعر الدهني بعكس الشعر الجافّ فعلى صاحبة هذا النوع من الشعر غسله باستمرار، فهو غالباً لزج ورطب بسبب تراكم الدهون وخصلات الشعر متشابكة ومتلاصقة، فلذلك تعاني السيدة ذات الشعر الدهني من صعوبة الاحتفاظ بتسريحة لوقت طويل، ويجذب هذا النوع من الشعر الأتربة بسهولة فتتشكل قشرة الرأس، ويجب استخدام الشامبو المناسب له كالذي يحتوي على خلّ وعصير الليمون.

كما يجب  تجنّب القيام بتمشيطه بعنف أو كحت القشرة فهذا العمل سوف يزيد من الدهون المُفرزة، والاكتفاء بوضع منتجات العناية بالشعر الدهنيّ بوضعها على أطراف الشعر بدلاً من تغطيته بها.

الشعر العادي يقال أنّ السيدة ذات الشعر العادي هي السيدة الأوفر حظاً والأسعد بين جميع النساء، فهي لا تعاني من زيادة الدهون أو نقصها ويسهل التعامل مع شعرها، وغالباً ما يكون ذا هيئة مقبولة، ويحتفظ بالتسريحة لوقت أطول من باقي الأنواع، وللعناية بالشعر العاديّ يحتاج شامبو وبلسم (2×1)، فالشامبو لتنظيف الشعر والبلسم لإعطاء الشعر لمعاناً ويصفيه.

الشعر المختلط يكون هذا الشعر جافّ عند الأطراف ودهنيّ في بدايته أي من منابته، وللعناية بهذا النوع من الشعر يجب التنويع باتباع نصائح الشعر الجاف والدُهنيّ معاً حتى ينال الشعر العناية التي يحتاجها في كلّ جزء على حدة.




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