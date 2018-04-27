4 إيجابيات حققها الزمالك بعد فوزه على الأهلي

27 أبريل 2018 - 10:44 ص

حقق نادي الزمالك مساء أمس، فوزًا ثمينًا على النادي الأهلي في لقاء القمة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 34 من منافسات الدوري العام.

وعلى هامش الفوز سجل الزمالك 4 إيجابيات:-

فوز الزمالك على الأهلي اليوم ببطولة الدوري هو الأول له منذ 21 مايو 2007 حينما قاد الفرنسي هنري ميشيل، للفوز بهدفين نظيفين.

عين الزمالك خالد جلال مديراً فنياً للزمالك خلفاً لإيهاب جلال بعد هزيمة الأخير بهدفين نظيفين أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ 31 فتعادل خالد في مباراته الأولى أمام المقاولون وفاز في مباراته الثانية أمام الأسيوطي والثالثة اليوم أمام الأهلي.

أوقف لاعبو الزمالك انطلاقة الأهلي لتحقيق رقم ناديهم السابق وهو حصد 87 نقطة في موسم 2014/2015 ولكن لازال لاعبو القلعة الحمراء لديهم الفرصة في كسر ذلك الرقم بالفوز على المصري في مباراته الأخيرة.

فوز الزمالك أمام الأهلي هو الأول له بالدوري منذ 11 عاماً أيضاً أمامه وهو تحت قيادة مديره الفني حسام البدري.

وارتفع رصيد الزمالك بهذا الفوز إلى 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع الذي يتبقى له 4 مؤجلات وبفارق 3 نقاط عن الإسماعيلي الوصيف الذي يتبقى له مباراتين، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 85 في الصدارة ويتبقى له مباراة.



