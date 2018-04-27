أبرز تعليقات مشاهير الفن والرياضة بعد فوز الزمالك

27 أبريل 2018 - 10:48 ص

أخيرًا أسدل الستار على مباراة القمة 116، التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ليلة أمس، والتي حقق فيها الزمالك فوزًا غاليًا على غريمه التقليدي بهدفين لهدف.

مشاهير الفن والرياضة تفاعلوا مع تلك النتيجة، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الزمالك لم يفز على الأهلي طوال الفترة الماضية بالدوري.

في البداية علق الفنان نبيل الحلفاوي قائلًا، "رغم أنها من أسوأ لقاءات الفريقين فنيا وسلوكيا.. مبروك للزمالك فوزه على بطل الدوري ".

بينما سخرت الفنانة مي كساب قائلة، "شكل المشكلة كانت في الشورت يا ريتنا حطيناله زهره من زمان".

وفي نفس السياق علقت الفنانة فيفي عبده في تدوينه لها علي "تويتر" قائلة، "لقوا الرقاصة طايرة من فرحتها .. قالتلهم أول مرة أشيل صاجات".

فيما حرص نجم نادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، على تهنئة الزمالك قائلا " مبروك لجمهور الزمالك العظيم".

وتفاعل لاعب النادي الأهلي الزمالك "إبراهيم سعيد" علي حسابه قائلًا، " مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، ومباراة ممتعه بين الأهلي والزمالك منذ فتره كبيرة تعيد المنافسة من جديد بين أكبر الأندية بمصر والوطن العربي، ودائما مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات".



