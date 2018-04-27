  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
محمد صلاح

شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"

عاصم عبد الماجد

الإخوان منعوني من الدفاع عن عبد الماجد رأس الضلال

دكتور محمود خليل

خبير إعلامي للحكومة: "صحوا النوم"

إبراهيم منير

أسرار صادمة لـ"إبراهيم منير" مع إخوان الأردن

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

عبد العظيم حماد

"حماد" يبرئ الإخوان من كارثة التجمع

عالم الطاقة فادي البطش

"تايمز" تكشف أسباب اغتيال الموساد لـ"البطش"

الاهلي والزمالك

أبرز تعليقات مشاهير الفن والرياضة بعد فوز الزمالك

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

"أسامة كمال" يفتح النار على وزير التنمية الإدارية

حريق

حريق هائل بمخزن أدوات صحية والإطفاء تدفع بـ11 سيارة

حقوقيون يدينون إهمال «القوى العاملة» لأوضاع النقابات

الحياة السياسية

القوى العاملة
القوى العاملة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

7 آلاف فرصة عمل في ملتقى توظيفي بالمعادي

#

تحرير 70 ألف استمارة لشهادة "أمان" ببني سويف

#

وزير القوى العاملة: لن نترك الشباب

#

محافظ الفيوم: توفير فرص عمل للشباب ومساعدات للأولى بالرعاية

الصحفيين

العمال

حقوقيون

جبهة الدفاع عن الصحفيين

وزارة القوى العاملة

أعلنت مجموعة من الحركات والمراكز والشخصيات الحقوقية، إدانتها لتعامل مكاتب وزارة القوى العاملة مع القيادات العمالية والراغبين في توفيق أوضاعهم  داخل النقابات المستقلة.

وجاء فى البيان الصادر عن تلك الشخصيات والجهات النقابية والحقوقية الذي جاء تحت عنوان "متضامنون مع حق النقابات في الاستقلالية والحرية .. ونرفض ممارسات القوى العاملة"، بأن سبعة أحزاب وقوى سياسية وثماني قوى حقوقية و9 نقابات وأكثر من مائة شخصية عامة أعلنت  تضامنها مع نضال العمال من أجل الحفاظ على تنظيماتهم النقابية بالرغم من تقييد القانون 213 لسنة 2017 المعروف بقانون التنظيمات النقابية العمالية للحق في التنظيم .

وانتقد الموقعون في بيانهم العراقيل التي تضعها وزارة القوى العاملة في عملية توفيق اوضاع النقابات المستقلة، وأكدوا على ان هذه العراقيل لم تقف عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي قررت 60 يوماً فقط من صدورها كحد أقصى لتوفيق الأوضاع، وهي المدة التي تعد فترة قصيرة جداً؛ خصوصاً في ظل الشروط التعجيزية ككم البيانات المفترض توافرها في أوراق التوفيق،بل امتدت الى طلبات وزارة القوى العاملة المجحفة والمخالفة للحق في إنشاء النقابات باستقلالية عن الدولة وإدارات وأصحاب العمل.

ومن الموقعين على البيان، تيار الكفاح العمالي وحركة الاشتراكيون الثوريون ، حزب الاشتراكي المصري ،حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور.

والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مبادرة مستشارك القانوني، مركز الأرض للاستشارات القانونية

منصة العدالة الاجتماعية ومن  النقابات اتحاد عمال البترول الحر ،اتحاد عمال غزل والنسيج بمحافظة البحيرة  ،الاتحاد المصري للعاملين بالبترول ، اللجنة النقابية المستقلة بشركة نايل لينين جروب.  ،اللجنة النقابية للعاملين بمركز معلومات شبكات المرافق المنوفية ،النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر ، نقابة الصحفيين المصريين المستقلة  ونقابة الضرائب العقارية المستقلة ونقابة العاملين بالمحاكم والنيابات ببني سويف ، جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 "كوميكسات" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة
» الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم جامعي
» "عماد حسين" ينتقد إهمال البنية التحتية
» كواليس تفجير قبر "صدام حسين"
» أسعار الذهب تتراجع لتسجل هذا الرقم
» إعلامي: قطاع السجون يشهد طفرة في عهد "السيسي"
» مأذون يطالب بتدريس العلاقة الزوجية لـ"طلاب ثانوي"
» ممثل أمريكي شهير يعتدي جنسيًا على 60 امرأة
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 29 درجة
» هذه مخاطر الاستخدام الزائد للهواتف الذكية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما