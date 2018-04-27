"الداخلية" تواصل حملاتها للقضاء على البؤر الإجرامية

27 أبريل 2018 - 11:06 ص

يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم، الجمعة، حملاته للقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون الذين يروعون الآمنين.

ونجحت جهود الحملات الأمنية فى ضبط 25 عنصرًا خطرًا، من الأشخاص الذين يمارسون البلطجة وفرض السيطرة فى الشوارع.

وجاءت الحملات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، وقيادة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام.



