"محلية النواب": "الحكومة فقيرة والشعب معاه فلوس"

27 أبريل 2018 - 11:07 ص

طالب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بوجود اتساق بين مقومات الدولة، وثرواتها البشرية والعقارية، والطبيعية.

وقال "السجيني"، خلال لقاء ببرنامج "مساء دريم"، المذاع عبر قناة "دريم" الفضائية، إنه نتيجة لعدم وجود تراخيص، وعدم وجود اتساق بين هذه العناصر، وعدم وجود تعامل واقعي مع احتياجات المواطنين من المأكل والملبس والمشرب، أصبح المواطنون يسبقون الدولة لتوفير احتياجاتهم.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، "الشعب معاه فلوس ولكن الحكومة فقيرة"، وزادت الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.



