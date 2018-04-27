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رئيسة وزراء رومانيا تبدأ رحلتها لنقل سفارتها للقدس

عرب وعالم

فيوريكا دانشيلا
فيوريكا دانشيلا

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وزير الخارجية

نتنياهو

رئيسة وزراء رومانيا

فيوريكا دانشيلا

وصلت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيلا ووزير الخارجية إلى إسرائيل لمناقشة نقل سفارة رومانيا إلى القدس المحتلة.

ومن المقرر أن تلتقي "دانشيلا"، رئيس حكومة الاحتلال بنامين نتنياهو ورئيس الكيان ريفلين، وفقا لقناة ريشت كان العبرية.

وكان الرئيس الروماني كلاوس فيرنر يوهانيس أعلن اعتراضه على نقل سفارة بلاده لدى الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الرئيس الروماني نشر بياناً خاصاً أبدى فيه اعتراضه على تحرك الحكومة الرومانية لنقل السفارة إلى القدس، مبيناً أن رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا لم تستشره نهائياً في ما يخص القرار الذي سيصوت عليه الوزراء لاحقاً.



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