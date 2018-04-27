  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
عاصم عبد الماجد

الإخوان منعوني من الدفاع عن عبد الماجد رأس الضلال

دكتور محمود خليل

خبير إعلامي للحكومة: "صحوا النوم"

إبراهيم منير

أسرار صادمة لـ"إبراهيم منير" مع إخوان الأردن

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

عبد العظيم حماد

"حماد" يبرئ الإخوان من كارثة التجمع

عالم الطاقة فادي البطش

"تايمز" تكشف أسباب اغتيال الموساد لـ"البطش"

الاهلي والزمالك

أبرز تعليقات مشاهير الفن والرياضة بعد فوز الزمالك

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

"أسامة كمال" يفتح النار على وزير التنمية الإدارية

حريق

حريق هائل بمخزن أدوات صحية والإطفاء تدفع بـ11 سيارة

ميدو

"ميدو" يصدم حكم القمة

"حماد" يبرئ الإخوان من كارثة التجمع

الحياة السياسية

عبد العظيم حماد
عبد العظيم حماد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

#

غدًا.. طعن "بديع" وآخرين بـ"غرفة عمليات رابعة"

#

قطر وتركيا تريدان المصالحة.. والإخوان العائق

#

طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم

الامطار

الادارة المحلية

التجمع الخامس

الشعب المصري

عبد العظيم حماد

قال عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفي، إنه من الغريب ألا تتهم المؤسسات والقيادات التنفيذية، جماعة الإخوان المسلمين، بأنها المتسببة في إحداث هطول الأمطار والسيول على مصر وبشكل خاص فى منطقة التجمع الخامس وضواحيها؛ مما تسبب فى كارثة إنسانية، وذلك على الرغم من أنه قيل قبل ذلك إنهم قاموا بسد البلاعات بكتل خرسانية، فتسببوا فى كارثة سابقة مماثلة فى الإسكندرية والبحيرة.

وأضاف "حماد"، خلال مقاله الذي نُشر بـ"الشروق" تحت عنوان "التجمع والمجتمع"، أن ابتعاد جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد هذه المرة ما هو إلا تطور إيجابي مهم، ليس لأن الإخوان لا يوجد بين صفوفهم الكثيرون من أهل الشر، ممن يرتكبون العنف والإرهاب، والتحريض، ولكن لأن العقل المصرى الجمعى أصبح لا يستسيغ أساليب التهرب من المسئولية.

وتابع الكاتب الصحفي: "وإنكار الأخطاء واختلاق الذرائع غير المعقولة، وغير القابلة للتحقق من مصداقيتها، وهذه كلها أمراض متوطنة فى جهازنا الإداري، ذات جذور عميقة، فى النظام السياسي الذي  أقيم منذ يوليو 1952، وليست وليدة اليوم، أو الأمس القريب، وعليه فالجديد فى التناول العام لكارثة التجمع الخامس الأخيرة هو الوقوف أمام الحقيقة العارية وجها لوجه، ودون مواربة، وهى ضعف أو انعدام كفاية الجهاز الإدارى، وفساده، وكذلك فشل معظم جهود الإصلاح المحدودة، وعدم كفاية الأساليب المتبعة حتى الآن فى مكافحة الفساد، مع كل التقدير الواجب لهذه الجهود، وللنيات الطيبة المحركة لها".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 "كوميكسات" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة
» الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم جامعي
» "عماد حسين" ينتقد إهمال البنية التحتية
» كواليس تفجير قبر "صدام حسين"
» أسعار الذهب تتراجع لتسجل هذا الرقم
» إعلامي: قطاع السجون يشهد طفرة في عهد "السيسي"
» مأذون يطالب بتدريس العلاقة الزوجية لـ"طلاب ثانوي"
» ممثل أمريكي شهير يعتدي جنسيًا على 60 امرأة
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 29 درجة
» هذه مخاطر الاستخدام الزائد للهواتف الذكية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 9 %
لا - 84 %
لا أهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:878

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما