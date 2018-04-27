شاهد.. ما فعلته معلمة مع طفل

27 أبريل 2018 - 11:34 ص

أغلقت معلمة "فم طفل" يبلغ من العمر 5 سنوات بلاصق وألقت بطعامه.

وقال الطفل "عبدول"، بمدرسة هايفيو الابتدائية في ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، إن المعلمة أغلقت فمه باللاصق ورمت طعامه في سلة القمامة، وأهانته أمام الجميع قبل أن ترشيه بسوار حتى لا يخبر والديه.

وأضافت والدة الطفل، أنها حزينة ومصدومة من الحادث، حيث تعتبر المدرسة منزله الثاني، كما أنه مصاب بالربو، وتوعدت بمقاضاة المعلمة.

وتحقق الشرطة حاليًا في الحادث، في حين قامت المدرسة بطرد المعلمة، حيث أكدت أنها لا توافق أو تقبل هذا النوع من السلوك، وتعمل على ضمان سلامة جميع الأطفال وحمايتهم، وفقًا لموقع "مترو".

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