» "عماد حسين" ينتقد إهمال البنية التحتية

27 أبريل 2018 - 11:40 ص

طرح عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، عددًا من التساؤلات عن الأسباب وراء أزمة البنية التحتية في منطقة التجمع الخامس، والتي كشفت عنها الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع الماضي فى مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية، قائلاً: "أين المشكلة بداية؟! هى تكمن فى مواجهة السلطات المحلية لهذه الكوارث الطبيعية قبل نحو عام أجلت السلطات الأمريكية ملايين الناس من مكان لمكان لتجنب الأعاصير، من دون مقتل شخص واحد، وكان ذلك بفضل انضباط الهيئات والمؤسسات المحلية عكس ما حدث في مصر".

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان " انتبهوا لصوت السيدة الغاضبة على الطريق الدائري" متسائلا :"فى كل مرة تهطل الأمطار أو تحدث السيول نكرر نفس الكلام لماذا يتم الإهمال في إنشاء البنية التحتية؟! ،لماذا لا نفكر في معرفة المسئول أو المسئولين الذين أجرموا فى حق هذا البلد وسمحوا بهذه العيوب القاتلة فى الطريق الدائرى والمحور؟!. وهل كان ذلك بسبب قلة الميزانية أم التوفير أم التواطؤ والفساد؟! ".

وتابع مستكملا :"كيف نفهم إنفاق المليارات فى التجمع الخامس وشرق القاهرة عموما، فى حين أن جزءا من بنيتها التحتية بهذه الهشاشة، أو أسمنت بالكريم شانتيه ، كما قال البعض ساخرا!، وهل صحيح أن مسئولي جهاز القاهرة الجديدة، أغلقوا على أنفسهم مكاتبهم ولم يردوا على التليفونات ولم يحركوا سيارات الشفط؟! ، لماذا لا يكون هناك الحد الأدنى من الاستعداد، ولماذا لا يبادر المسئولون إلى التدخل السريع بعد وقوع الكوارث ولماذا لم يفكروا حتى فى توزيع زجاجات مياه وسندوتشات على آلاف المصريين المحاصرين داخل سياراتهم ، لكى يقولوا لهم نحن معكم؟!".



