» أسعار الذهب تتراجع لتسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون"، خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
تراجعت أسعار الذهب اليوم، في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 647 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 18 مبلغ 554 جنيهًا
عيار 21 :647 جنيهًا
عيار 24 : 739 جنيهًا
الجنيه الذهب : 5176 جنيهًا
الأوقية : 1317 دولارًا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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