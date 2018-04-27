» أسعار الذهب تتراجع لتسجل هذا الرقم

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الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون"، خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 647 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 مبلغ 554 جنيهًا

عيار 21 :647  جنيهًا

عيار 24 : 739 جنيهًا

الجنيه الذهب : 5176 جنيهًا

الأوقية : 1317 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

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