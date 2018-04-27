برلماني: تقليل زراعة الأرز يؤدي إلى كارثة

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الأرز

حزب المحافظين

زراعة الأرز

علّق عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التنظيم، على موافقة مجلس النواب، على منع زراعة ثلاثة أصناف زراعية تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهى أصناف استراتيجية، قائلاً "هل تساءل النواب أو الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة ماذا يزرع الفلاح فى محافظات وجه بحرى؟ وهى محافظات تزرع الأرز والفلاح مؤنته منه؟".

وأشار "الشريف" إلى ان الأرز من السلع الاستراتيجية، والتى لا يخلو أى بيت من البيوت المصرية منه، فالمصريين يعتمدون عليه فى وجباتهم بشكل أساسى، وتقليل زراعته يؤدى بالتأكيد إلى رفع أسعاره بشكل جنونى واحتكاره من قبل بعض التجار.

واستكمل "الشريف" في تصريحات صحفية، أن هناك قرى كاملة تقوم على صناعة الأرز ومشتقاته مثل مضارب الأرز المنتشرة فى تلك المحافظات والعمالة الخاصة بها، ناهيك عن شركات المضارب الممثلة فى قطاع الأعمال والعمالة الخاصة بها.

وأوضح أنه كان من الأولى أن يتم تأهيل الفلاح وإرشاده من قبل وزارة الزراعة قبل اتخاذ القرار، وكذلك قصب السكر الذى هو عمود رئيسى فى الزراعة بمحافظات الصعيد وهو المحصول الأساسي للفلاح ومصانع السكر ومشتقاته مثل شركة الحوامدية، أين تذهب العمالة الكثيفة فى تلك المصانع.

وأردف أن هذه الزراعات أمن قومى، وهل هناك نية من قبل الحكومة للاستيراد مثل تلك السلع من الخارج بعد وفق زراعتها وبيع الشركات كأراضى بناء، وماذا سيحل محل قش الأرز وهو غذاء مهم للثروة الحيوانية بعد عملة "مكمورة" والذى يوفر فى العلف التقليدى وأيضا رخيص الثمن.

وتساءل "الشريف"، أين دور مراكز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة من الأرز تستهلك كميات قليلة من المياه، وكذلك أين دور الإرشاد الزراعى فى وزارة الزراعة والمديريات والجمعيات الزراعية المنتشرة فى كل القرى.

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