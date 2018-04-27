"السياحة" تستعرض نتائج معرض كازاخستان الدولي

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رانيا المشاط، وزيرة السياحة
رانيا المشاط، وزيرة السياحة

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رانيا المشاط

وزيرة السياحة

السوق الكازاخى

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعًا مع ممثلين عن منظمي رحلات من السوق الكازاخية بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وذلك على هامش المشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM بمدينة دبى.

استعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، نتائج المشاركة فى معرض كازاخستان الدولي للسياحة KITF ، بمدينة الماطي بكازاخستان.

وأشارت إلى أهمية السوق الكازاخية بالنسبة لمصر كأحد أهم الأسواق الواعدة، وتم مناقشة عدد رحلات الطيران التى يتم تسييرها إلى المقاصد السياحية المصرية.

من ناحيتهم أشار ممثلو منظمى الرحلات، إلى  أن عدد الرحلات السياحية من كازاخستان إلى مصر حاليًا يصل إلى 19 رحلة سياحية تقريبًا كل أسبوع، وأعربوا عن رغبتهم فى التعاون مع وزارة السياحة لتسيير مزيد من الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة من مدينتي الماطى وأستانا، بالإضافة إلى الطــيران من مــدن جـــديدة  مثل مدينة  (كاراجندا ) ، كما تم مناقشة الخطط الإعلانية المزمع تنفيذها فى السوق الكازاخية خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن معرض كازاخستان الدولى للسياحة KITF يعد من أهم المعارض التى  يتم تنظيمها فى  كازاخستان ، ويشارك فيه  القائمين على صناعة السياحة والسفر من منظمى الرحلات ووكلاء السفر والسياحة،  ومؤسسات الطيران من مختلف دول العالم والمكاتب السياحية الى جانب الإعلاميين السياحيين المتخصصين .

ويعتبر من أكبر المعارض التى تقام فى وسط اسيا، حيث  يشترك فيه حوالى 450 عارض  من 63 دولة حول العالم .




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