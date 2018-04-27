"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

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الزمالك

النهار

القرموطي

عقّب الإعلامي جابر القرموطي، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي، قائلًا: "من اللطيف إننا نتكلم على الزمالك في السراء والضراء"، مؤكدًا أن ما حدث بمثابة إنجاز للكرة المصرية.

وارتدى "القرموطي"، خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، "تي شيرت" نادي الزمالك على الهواء؛ احتفالًا بفوزه على النادي الأهلي بعد خسارة استمرت 11 عامًا.

وقال: "من 4 أشهر كنت لابس تيشرت الزمالك بسبب الوعكة اللي كان بيمر بها".

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