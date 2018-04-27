اعتراف صادم لـ"الجندي" عن هطول الأمطار

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وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي
وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي

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دي إم سي

الجندى

قال وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، إن الأمطار التي سقطت خلال اليومين الماضيين ونزولها في فترة قصيرة والكثافات المرورية تسبب في كثير من الأزمات.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اعتذر لكل من تأثر؛ مما حدث نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة.

واعترف وزير التنمية المحلية، بجسامة ما حدث نتيجة سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن الوزارة ساهمت في رفع آثار الأمطار في منطقة التجمع الخامس، رغم أنها لا تتبع الوزارة.

وأشار إلى أنه لا يقلل من أهمية الاستعداد لمثل هذه الكوارث الطبيعية في المدن، موضحًا أن السبب الأساسي في الأزمة، هى انقطاع الكهرباء عن محطات الرفع، ما تسبب في انحصار المياه في الشوارع.

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