"الأهلي" يكشف حجم إصابة "سعد سمير" ومدة غيابه

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سعد سمير

القمة

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق سعد سمير خلال لقاء القمة أمس، لافتًا إلى أنها كدمة في الركبة.

ومن المقرر أن يُجري سعد سمير أشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابته لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى أن  سعد سمير سيغيب مدة لن تقل عن ثلاثة اسابيع.

وغادر "سمير"، الشوط الأول من المباراة بسبب تلك الإصابة، حيث دفع الجهاز الفني بمحمد نجيب على حسابه.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي في مران الفريق بعد غد، السبت، لحسم موقفه بشأن إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

والتقى الفريقان مساء أمس، الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة رقم الـ34 بالدوري الممتاز، وخسر الأهلي 1-2.



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