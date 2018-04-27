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أحد أبطال حرب أكتوبر: السادات خدع إسرائيل بحرفية

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اللواء أسامة همام، أحد أبطال حرب أكتوبر،
اللواء أسامة همام، أحد أبطال حرب أكتوبر،

إيمان هاني

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قال اللواء أسامة همام، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، استطاع خداع إسرائيل بعدة أشياء، منها عدم السماح للمجندين بالخروج من الجيش لمدة 10 سنوات، ولكن قبل الحرب سمح بخروج دفعة.

وأضاف "همام"، في لقاء مع قناة "إل تي سي" الفضائية، أنه تم استيراد مواتير المياه من الخارج على أساس أنها ستكون للمطافئ.

وتابع "كان العساكر موجودين على ضفة القناة "بيمصوا قصب"، في محاولة لخداع الجيش الإسرائيلي"، لافتًا إلى أنه خدع إسرائيل بحرفية.


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