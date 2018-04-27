أسرار صادمة لـ"إبراهيم منير" مع إخوان الأردن

27 أبريل 2018 - 12:51 م

كشف القيادي الإخواني أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق، محمد مرسي، عن واقعة دارت بينه وبين إبراهيم منير نائب المرشد، وكمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان.

وأضاف "عبد العزيز"، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسوق هذه الواقعة ـ على وجه الخصوص ـ إلى الأعزاء الذين أدمنوا قول (تمام يا فندم) مهما كانت عاقبة ما (يأمر) به (الأفندم) .

وأكد أنه يحترم جدًا مبدأ (الطاعة في المعروف)، وليست الطاعة المطلقة أو العمياء، لا سيما إذا كان عند تفادى كارثة يراها رأي العين إذا قال (تمام يا فندم)، وليس بالضرورة أن تكون إجابة المأمور للآمر (لا).

وأوضح أن شهود هذه الواقعة أربعة؛ الأستاذ إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والأستاذ كمال الهلباوي القيادي السابق في الجماعة، والراحل الأستاذ محمد عبد الرحمن خليفة (أبو ماجد) مراقب عام الإخوان المسلمين الأسبق بالأردن - رحمه الله، وكاتب هذه السطور.

واستطرد في حديثه، قائلاً: المفارقة التي سيندهش لها الأستاذان منير والهلباوي، أنهما سيعرفان (لأول مرة) بما قام به كاتب هذه السطور، لذا عليَّ بأن أبادر بطبع قبلة احترام على جبين كل منهما، لعلها تخفف من وقع الدهشة أو المفاجأة عليهما.

ومضي في حديثه : وقبل أن أسرد الواقعة، سأطلب إلى الأستاذ إبراهيم منير أن يطلب إلى الأستاذ محمود الإبياري أن يحضر له عدد "مجلة الدعوة" الذي يحتوي على الافتتاحية التي كتبها الأستاذ أبو ماجد - رحمه الله - والتي كانت تصدر من إسلام آباد في منتصف تسعينات القرن الماضي؛ ليراجع الافتتاحية بعد قراءة هذا المقال، وليقيم موقفه، وما قام به كاتب السطور، ولم يعلم به وقتها.

يقول عبد العزيز : البداية بإيجاز أنني سافرت إلى بيشاور/ باكستان عام 1987 للإسهام في إصدار بعض مجلات (المجاهدين الأفغان) التي كانت تصدر بالعربية، وبعد عام، انتدبني الأستاذ الهلباوي مع أربعة زملاء؛ لنؤسس معه القسم العربي بمعهد الدراسات السياسية الذي كان يرأسه عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، نائب أمير الجماعة الإسلامية البروفيسور خورشيد أحمد.

وتابع : مكثت في المعهد سنتين، ثم تقدمت باستقالتي للأستاذ الهلباوي، وهذه (واقعة أخرى) تستحق أن أفرد لها منشورا خاصا ، ثم عدت إلى القاهرة، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا، تلقيت اتصالا من الأستاذ الهلباوي يطلب مني سرعة السفر إلى باكستان؛ لأن الإخوان قرروا إعادة إصدار "مجلة الدعوة" تحت إشرافه، وقد صدر من المجلة ثلاثة أعداد بمستوى (مزري) وبائس .

لم أتردد بطبيعة الحال، وقلت له (حاضر يا فندم) رغم سوء الأحوال الأمنية وقتذاك، فقد ظهر وقتها مصطلح (الأفغان العرب) وهو مصطلح (أمني) ضم تحته كل من سافر لمساعدة المجاهدين واللاجئين الأفغان في أي مجال .

وأشار إلي أنني اقترحت علي الهلباوي في أول اجتماع : بما أن المجلة تصدر في الخارج وليس في مصر، فينبغي أن تكون مجلة لـ (كل إخوان العالم) ، وعلامة ذلك، أن يتناوب المراقبون العامون للأقطار مع المرشد ونوابه كتابة (الافتتاحية) .. فهذا سيشعر الإخوان في كل مكان بعمق الرابطة التي تجمعهم، وسيطلع الإخوان على أحوال بلدان بعضهم بعضا، وسألته: من أكبر المراقبين العامين سنا ؟ فأجاب: أبو ماجد ( مراقب عام الإخوان المسلمين في الأردن وقتذاك) ، لافتا إلي أن الهلباوي استحسن الفكرة، وقال لي : "توكل على الله".

واستطرد في حديثه أنني أرسلت (فاكس) للراحل الأردني ، شرحت له فيه سياسة المجلة الجديدة، وطلبت إليه أن يكتب افتتاحية العدد القادم ، حيث جاء رد الرجل - رحمه الله، محملا بعبارات الثناء والامتنان والسعادة بهذه الخطوة .

وبعد أيام، وصلت الافتتاحية، فوضعتها على مكتب الهلباوي الذي لم يكن موجودا ساعتئذ، وانصرفت ، وعقب عودته ناداني بصوته الجهوري: تعال يا أخ أحمد ، فذهبت إليه، وبادرته: نعم يا أستاذ ، حيث مدّ يده إلىّ بالافتتاحية وكانت علامات عدم الارتياح بادية على وجهه، وقال: لي تفضل، شوف هتعمل إيه في الموضوع دا ..

تناولت الأوراق، ولاحظت خطوطا حمراء تحت بعض الجمل والعبارات، فقلت له: حاضر يا أستاذ .

يقول : عدت إلى مكتبي، وقرأت الافتتاحية، ففهمت سبب عدم ارتياح الهلباوي ، حيث كانت لهجة الافتتاحية (مهادنة جدا) للملك حسين الذي كان قد شن هجوما لاذعا على إخوان الأردن وقتذاك، وطالبهم بأن يبرهنوا على وطنيهم وحرصهم على البلاد .

ويكمل عبد العزيز حديثه قائلا : تناولت (مبضعي)، وأعدت معالجة ما أزعج الهلباوي على نحو يحفظ للجماعة (كرامتها) دون (عنترية) ستكلف إخوان الأردن كثيرا إذا ما صبغت المقال، فالجماعة كانت على علاقة طيبة بالملك، وحريصة - كل الحرص - على عدم الصدام معه.

وأشار إلي أنه أعاد الافتتاحية معدلة إلى الهلباوي، فقرأها، واستحسن ما قمت به، فاستأذنته في أن أعيدها إلى الأستاذ أبو ماجد؛ لمراجعتها، واعتمادها قبل النشر، فوافق ، حيث أرسلت الافتتاحية ، وجاء الرد بثناء على الصياغة الجديدة.

وأوضح أنه بعد هذه الرحلة الطويلة طلب الهلباوي الافتتاحية في ثوبها الجديد إلى إبراهيم منير (أبو أحمد)، وفعلت ، وسافر الهلباوي إلى شرق آسيا، وبينما لا يزال هناك، وصل رد إبراهيم منير بـ (رفض الافتتاحية) وأوصى بـ (عدم نشرها) ، لأنه كان قد كتبها إخواني غير إخوان مصر فاتصلت بالهلباوي لإنقاذ الموقف ، فقال لي : لا توقف الطباعة، فالأمر لا يستحق ، فحمدت الله، وقمت بإرسال المجلة إلى المطبعة .

وخرجت "مجلة الدعوة" تحمل الافتتاحية اليتيمة، وأسميها اليتيمة؛ لأنها (الافتتاحية الوحيدة) - منذ ظهور المجلة في سبعينات القرن الماضي - التي كتبتها شخصية إخوانية غير مصرية .



