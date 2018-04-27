خبير إعلامي للحكومة: "صحوا النوم"

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الامطار

الشوارع

محمود خليل

الحكومة المصرية

انتقد الدكتور محمود خليل، الكاتب الصحفي، ورئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، تقاعس المؤسسات المسئولة عن النتائج السلبية التي  حدثت مع هطول الأمطار ليلة يوم الثلاثاء الماضي، واصفًا هؤلاء المسئولين المتواجدين داخل تلك المؤسسات، بأنهم أصيبوا بالنوم وقتما سقطت هذه الأمطار.

وقال "خليل"، خلال مقاله الذى نُشر بـ"الوطن" تحت عنوان "ليلة الثلاثاء العاصف"، إن الحكومة كانت نائمة والواضح أن المسئولين لديها ينامون قبل الثامنة، حين بدأت السيول فى التدفق، وبالتالي فقد تركوا الشوارع «تضرب تقلب» طيلة ساعات، لم يتحرك فيها محافظ، أو رئيس حى، أو وزير مسئول، وكأن المشهد لا يعنيهم من قريب أو بعيد، متسائلًا: "أين هيبة الدولة المصرية فى حدوتة السيول؟ ألا يسيء هذا المشهد إلى صورة الدولة والعالم يرى عاصمتها تغرق بهذه الصورة؟ ألا يستحق الإهمال الذي قوبل به الحدث من جانب المسئولين محاسبتهم؟".

واستكمل الكاتب الصحفي قائلا :" الحكومة كانت نائمة، أو ربما كانت تشارك الشعب الطيب ترديد أدعية الرعد والبرق وهطول الأمطار. فقد تسلى الكثيرون برص التدوينات وإرسال الرسائل التى يذكّر فيها المواطن أخاه المواطن بالأدعية التي تقال فى هذا السياق وطلب منه ترديدها. بلد تؤدى حكومته على هذا النحو، وشعب يفكر بعض أبنائه بهذه الصورة لا بد أن يغرق".


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