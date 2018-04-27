» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة

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تمكن اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، من التغلب على اللاعب مارسيلو نجم منتخب البرازيل المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني، وحصل على جائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي.

وحصل "صلاح"، على 92% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لاختيار أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على البرازيلي مارسيلو الذي حصل على 8% فقط.

وكان موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، اختار أمس، الخميس، محمد صلاح أفضل لاعب فى جولة الذهاب، كما اختار اللاعب المصرى فى التشكيلة المثالية.


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