الأمم المتحدة تنتقد إسرائيل بسبب فلسطين

27 أبريل 2018 - 01:02 م

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية القوة المميتة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الأمم المتحدة: "يبدو ان إسرائيل تجاهلت تحذيراتنا بشأن استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عدد الضحايا من جراء ذلك كبير ويدعو للأسف والاستهجان".

وشددت على ضرورة أن تعالج "إسرائيل" مسألة استخدامها القوة المفرطة هناك، وفقا لتصريحات بثتها سكاي نيوز عربية".

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والقذائف المدفعية وقنابل الغاز السامة ضد المتظاهرين السلميين في غزة، الأمر الذي أدى الى وقوع شهداء وجرحى.