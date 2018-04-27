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"وجدي زين الدين" يهاجم مسئولي المحليات

الحياة السياسية

وجدى زين الدين
وجدى زين الدين

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الصرف الصحي

الامطار

المحليات

وزارة الري

وجدى زين الدين

هاجم وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، المسئولين بالمحليات وأجهزة المدن المختلفة والأحياء؛ نظرًا لإهمالهم ملف نزول الأمطار وكيفية الاستفادة منها على قدر ما يمكن، فضلًا عن عدم تنسيقهم مع القيادات المسئولة داخل وزارة الري وشبكة الصرف الصحي داخل الجمهورية.

وأضاف "زين الدين"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الوفد" تحت عنوان "النعمة تتحول إلى نقمة"، "هطول الأمطار نعمة، ولكن تصرفات المسئولين فى المحليات وأجهزة المدن والأحياء حولوا هذه النعمة الى نقمة، بسبب إهمالهم الشديد وتصرفاتهم العشوائية.. وهذا يدعو إلى إعادة النظر من جديد فى هذه التصرفات الحمقاء والعشوائية".

واستكمل منتقدا تصرفات المسئولين: "لن نتحدث عن أهمية كل نقطة مياه، فالجميع يدرك تماماً مدى احتياج البلاد لهذه المياه بدلاً من إهدارها بهذا الشكل المخزي والمزري، ومع الأسف الشديد فإن المسئولين في المحليات يتعاملون مع الموقف بعد حدوث الأزمة، فهل من مسئول واحد عمل حساباً لهذه الأمطار وهل الأحياء والمدن استعدت لها، فى الغالب الأعم، أن الجميع يتحرك بعد وقوع الأزمة، ولذلك تأتى القرارات عشوائية، ورغم أن مصر بها مراكز للتنبؤ بالأزمات، لكن لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، بسبب العشوائية والسلبية واللامبالاة السائدة".

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