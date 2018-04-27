الكوريتان ينهيان الحرب في لحظة تاريخية

27 أبريل 2018 - 01:20 م

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون اليوم، الجمعة، التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد بيان صادر عن القائدين "نهاية الحرب الكورية هذا العام"، و"تغيير اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام".

وأضاف البيان: "لن تنشب حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية. اتفقنا على وقف كل الأعمال العدائية تماما برا وبحرا وجوا".

وأوضح أن الكوريتين ستعملان على تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى "منطقة سلام".

وشددت الكوريتان على العمل على الحد من التسلح تدريجيا، مع بناء الثقة وخفض التوترات العسكرية.

وزرع زعيما الكوريتين شجرة صنوبر على الحدود شديدة التحصين التي تفصل بين بلديهما مع بدء جلسة عصر الجمعة في إطار القمة المنعقدة بينهما.

وأهال الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي التربة على جذور الشجرة وكشفا عن حجر كتب عليه “زرع السلام والأزدهار” فوق اسميهما وألقابهما الرسمية.



