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أمن الجيزة يكشف غموض سرقة السيارات الفارهة

قضايا وحوادث

مديرية الجيزة
مديرية الجيزة

أحمد الشربينى

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السيارات

سرقة السيارات

أخطر التشكيلات العصابية

أسلوب المفاتيح المصطنعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف غموض أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة السيارات الفارهة، وبيعها باستخدام مستندات مزيفة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن التشكيل العصابى مكون من 6 أشخاص، يستخدمون أسلوب المفاتيح المصطنعة، وتوصيل الأسلاك فى سرقة السيارات، وبيعها مدعين أنها سيارات مهربة جمركيا، ويتم تقطيعها لبيعها قطع غيار.

وتوصلت التحريات إلى تورط المتهمين فى سرقة 40 سيارة، تمكن رجال المباحث من استعادة 17 منها، وجارٍ تكثيف التحريات لإعادة باقى السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وتم الكشف عن نشاط المتهمين بعد تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد عددا من بلاغات المواطنين، التى تفيد تعرضهم لسرقة السيارات الخاصة بهم، كما تلقت مديرية أمن الجيزة عدة بلاغات أخرى تفيد سرقة عدد من السيارات بأنحاء مدينة 6 أكتوبر. 

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على أفراد التشكيل العصابى، وتبين أنهم 6 عاطلين مقيمين بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة ما يقرب من 40 سيارة ملاكى فارهة، من مناطق الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر.

 

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