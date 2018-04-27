حملات مكثفة بمحاور وميادين الجيزة

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المرور

حملات مرورية

مخالفات مرورية

وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 7850 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات و 1997 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 34 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 77 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 30 دراجة بخارية وسيارة.



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