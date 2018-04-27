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"أبو شقة" يحذر مربي المواشي من فصل الصيف

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بهاء ابو شقة
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أمراض

وزارة الزراعة

بهاء ابو شقة

المربيين.

الماشية

حذر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من الأمراض التي تصيب الماشية وبشكل خاص مع استعداد المربيين لدخول فصل الصيف، مطالبًا وزارة الزراعة بالاهتمام بتوعية المربيين بمعرفة أعراض الأمراض وكيفية التعامل معها؛ تجنبًا لإصابتها بأي عدوى.

وقال "أبو شقة"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الوفد" تحت عنوان "الاهتمام بالمربى الصغير"، إنه إذا كان على المسئولين تقديم الرعاية للمربين، فهناك دور أساسي على المربي رغم أنه لا يملك من أدوات المعرفة والأساس العلمي حتى يتمكن من مواجهة ما يحدث له من أزمات وفي حالة معالجته لبعض الأمور فإنها تتم بطريقة الفطرة أو من خلال الخبرات المتواضعة أو الممارسات غير القائمة على أساس علمي.

وتابع: "مظاهر المرض الواضحة على الحيوانات المصابة التي يتعرف عليها المربي الصغير، ومن أبرز أمراض الحيوان عسر الهضم، والإسهال، ما يعني الاضطراب بالجهاز الهضمي وإذا حدث تغيير في رائحة البول دالة على وجود خلل بالجهاز البولي، وإذا كان النبض غير منتظم يمكن معرفة النبض من خلال الشريان تحت الجلد مباشرة والنبض العادي لحيوانات المزرعة من 40 إلى 80 دقة/دقيقة  والحرارة يمكن معرفتها بواسطة لمس الأذن وحلمات الضرع ويمكن تحديدها بالترمومتر؛ لذا يجب العناية بالحيوان وتنظيم غذائه وشرابه وإعطائه التحصينات اللازمة والمعروفة".



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