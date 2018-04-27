قرار مهم من "الأرصاد" بشأن الطقس

27 أبريل 2018 - 01:42 م

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنهم يعدون حاليًا لمشروع قانون، وسيعرض على مجلس الوزراء قريبًا بشأن محاسبة من يصدر جهة أو جهاز بيان عن حالة الطقس بخلاف هيئة الأرصاد الجوية لمنع البلبلة بين المواطنين.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" اليوم، الجمعة، أنهم ينشرون بيانهم اليومي عن حالة الطقس لكل المحافظات، وإدارة المرور، ومجلس الوزراء، ولكل الجهات المعنية.

ولفت إلى أن قانون الهيئة يفيد بأنهم الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان التنبؤات عن حالة الطقس في مصر.



