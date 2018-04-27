» شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"

27 أبريل 2018 - 01:43 م

وافق نادي ليفربول الإنجليزي على رحيل لاعبه محمد صلاح إلى نادي ريال مدريد الإسباني بشرطين الحصول على مبلغ 150 مليون يورو، بجانب الحصول على خدمات الجناح الويلزى جاريث بيل.

وقال موقع "دون بالون"، إن طلبات نادى ليفربول قوبلت بالرفض من جانب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مشيراً إلى أن رئيس الفريق الملكي لم يفكر في مناقشة العرض.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم إلى 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.



