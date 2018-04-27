مقتل شاب في مشاجرة عنيفة بالشرقية

27 أبريل 2018 - 01:54 م

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب آخر في مشاجرة، نشبت بين عدد من الشباب بمنطقة الميدان بندر منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، يفيد بمقتل "إيهاب ع" يعمل بمحل ومقيم قرية التلين مركز منيا القمح وإصابة آخر.

وتبين أثناء قيادة المجني عليه دراجة بخارية، قام سائق سيارة ميكروباص بالاحتكاك به في الطريق، فحدثت بينهما مشادة، تدخل علي أثرها سائق توك توك يدعى" أحمد ي" من كفر العرب، لوجود علاقة معرفة بينه وبين سائق الميكروباص، وحاول ترويع المجني عليه ومن معه بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته، وأصاب المجني عليه وشخص آخر، وتوفي المجني عليه متأثرا بإصابته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



