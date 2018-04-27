استشاري يقدم 8 نصائح لتقوية مناعة المرأة الحامل

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جامعة القاهرة

المرأة الحامل

استشارى نساء وتوليد

جهاز المناعة

وضع الدكتور هشام الشاعر، أستاذ واستشارى أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بطب جامعة القاهرة، عددًا من الخطوات للحفاظ على سلامة الجهاز المناعي للمرأة الحامل من أجل تحقيق السلامة عند لحظة الإنجاب.

وقال "الشاعر"، خلال بيان له، الجسم معرض لكثير من الميكروبات والعدوى التي يمكن أن تضر أو تؤثر على أي جزء في الجسم و من ضمن هذه الأماكن قنوات فالوب أو الحوض أو الرحم أو عنق الرحم، مؤكدا على أن هذه الميكروبات يمكن أن تكون سبب أساسي في التهاب الأنابيب، كما يمكن أن تكون سبب في التهابات الحوض وبالتالي ستؤدي إلى التصاقات وتأخر الإنجاب، لو الجهاز المناعي يعمل بكفاءة عالية  سيكون على استعداد كبير لمواجهة البكتيريا و الميكروبات مما يقلل من فرصة حدوث التهابات الأنابيب أو التصاقات الحوض .

وقدم دكتور أمراض النساء بجامعة القاهرة مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة الجهاز المناعي ، أولها الحد من تناول السكريات فهي تعمل على إضعاف الجهاز المناعي هذا بالإضافة  إلى العديد من المشاكل الصحية بسبب السكريات، الحصول على بعض الوقت الاسترخاء فهذا سيساعدك على صفاء الذهن و راحة الأعصاب و هذا سيؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي، ولهذا يجب التخلص من العصبية والتوتر ، كما يجب إتباع نظام غذائي صحي يكون النسبة العالية فيه من الخضروات و الفواكة والبعد عن fast-food ، الى جانب ممارسة الرياضة مثل  المشي أو السباحة .

وأضاف أنه على المرأة الحامل الامتناع عن التدخين أو شرب الكحوليات لأنها تعمل على إضعاف المناعة بصورة كبيرة والإكثار من تناول فيتامين c فهو له دور مهم في تنشيط و تقوية الجهاز المناعي ، وتناول الشاي الأخضر بدون سكر فهو من العوامل التي تساعد على تقوية المناعة  ، ويجب أخذ وقت راحة كافٍ والنوم في الليل من 6 إلى 8 ساعات على الأقل.



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