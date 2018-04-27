ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا

27 أبريل 2018 - 02:00 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة لرصد درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية غدًا، السبت، 27 أبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

وسط الدلتا 17 32

الإسكندرية 17 28

بلطيم 16 26

مطروح 15 25

السلوم 13 30

سيوة 20 35

بورسعيد 18 27

دمياط 17 27

العريش 13 27

رفح 12 26

الإسماعيلية 17 32

السويس 16 31

رأس سدر 18 31

نخل 14 30

نويبع 19 29

طابا 14 28

كاترين 09 22

الطور 19 30

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 20 32

الفيوم 16 33

بنى سويف 16 33

المنيا 15 34

أسيوط 16 34

سوهاج 17 34

قنا 17 34

الأقصر 18 35

أسوان 20 35

أبوسمبل 18 36

الوادى الجديد 16 35

شلاتين 22 32

ابو رماد 21 31

رأس حدربة 20 30

حلايب 20 30 0?



