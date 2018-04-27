وفاة ربة منزل داخل عيادة طبيب بأبو قرقاص

27 أبريل 2018 - 02:02 م

تُوفيت ربة منزل قبل إجراء عملية ولادة داخل عيادة خاصة بمركز أبو قرقاص، وعلى أثرها تعدى أهلية المتوفاة على الطبيب، وأحدثوا به إصابات وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بوقوع مُشاجرة داخل عيادة الطبيب "أ. أ. ز"، 41 عامًا، طبيب نساء وتوليد، وبانتقال أجهزة الأمن وسؤال الطبيب قرّر أنّه أثناء فور وصول"ف. ج. س"، 24 عامًا، ربة منزل وتُقيم في إحدى قرى المركز إلى العيادة برفقة أهليتها للولادة وكانت في حالة إعياء شديدة، وخلال فحصها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل إجراء أية عملية لها، فتعدى أهليتها عليه بالضرب وإصابته في وجهه وكافة أنحاء جسمه وإتلاف العيادة الخاصة به.

واتهم كلًا من والدها "ج. س. ع" 55 عامًا وزوجها "م. س. س" 24 عامًا موظف، طبيب النساء وطبيب التخدير "ر. إ. س" بالإهمال والتسبب في الوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2661 لسنة 2018 إداري مركز أبوقرقاص، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتم تعيين الحراسة اللازمة على عيادة الطبيب.