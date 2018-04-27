مجلس جامعة المنيا يقرر 19 مايو امتحانات آخر العام

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إعلان نتائج الكليات بجامعة المنيا

امتحانات

طلاب

مجلس الجامعة

خر العام

وافق مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2017 /2018 فى التاسع عشر من مايو القادم، مؤكدًا ضرورة تواجد أستاذ المقرر بلجان الامتحانات، للرد على استفسارات الطلاب، وتواجد كاميرات المراقبة داخل قاعات الامتحانات لانضباط العملية الامتحانية، ومنع حدوث أية حالات غش، والالتزام بتصحيح أوراق الإجابة داخل الكنترولات والبدء فى إعلان النتائج فى الأول من يوليو القادم، مقرًا قواعد وشروط جديدة لضبط حالات الغش وسرعة إعلان نتيجة التحقيق مع الطالب.

كما وافق مجلس الجامعة على التحاق ذوى الإعاقة الجسدية بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

وأعلن المجلس، عن تفعيل خدمة الاستعلام عن المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الفنى للكليات من خلال عقد مجموعة من ورش العمل بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة عن كيفية استخدام هذه الخدمة.

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