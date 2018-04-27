القاسم يكشف سرغرق دمشق

27 أبريل 2018 - 02:33 م

كشف الإعلامي والمعارض السوري فيصل القاسم سبب غرق العاصمة السورية دمشق بمياه الفيضانات.

وقال القاسم علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كما وصلني من مسؤول سوري...لا أدري مدى صحته ، أترك لكم التعليق!

وأضاف هل تعلم أن المخابرات السورية لم تترك بالوعة صرف صحي واحدة بدمشق إلا وأغلقتها على مدى السنوات الماضية خوفاً من أن تستخدمها قوات المعارضة للدخول إلى قلب دمشق ، لهذا غرقت العاصمة أمس بالفياضانات بسبب عدم وجود مجارير مفتوحة.

يذكر أن الشوارع في عدة أحياء بمدينة دمشق قد غرقت بسبب سيول جارفة نتيجة تجمع مياه الأمطار الغزيرة، بعد أن قامت قوات الأسد بإغلاق معظم فتحات الصرف الصحي في أحياء وشوارع العاصمة دمشق.

وقد قامت قوات بشار بذلك خوفاً من تسلل الثوار إلى داخل المدينة عبر فتحات الصرف الصحي والأنفاق ومهاجمة قوات الأسد داخل المدينة كما حدث لأكثر من مرة في المدينة في السنوات السابقة.