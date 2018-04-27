استشاري تكشف أخطر مرض تتعرض له الحامل

كشفت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال، عن أن الأم الحامل مطالبة بتناول الفيتامينات المهمة وفق تعليمات الطبيب، بالإضافة إلى تناول الغذاء الصحي المناسب طوال فترة الحمل للمحافظة على نمو الطفل السليم، مؤكدة أن هناك مضاعفات تصيب الطفل بسبب نقص الفيتامينات والعناصر المهمة أثناء الحمل.

وأشارت "الأمير"، خلال بيان لها، إلى أن معاناة الأم الحامل من نقص في عنصر الحديد في الجسم ووجود أنيميا، يؤثر علي وزن الطفل وتأثر الطفل حديث الولادة من الأنيما علي غرار والدته، وتدفع بالأم للولادة المبكرة، بالإضافة إلى أن نقص حمض الفوليك أول ثلاثة أشهر الحمل يسبب نقص في تكوين الأنبوبة العصبية لدى الطفل وعيوب خلقية في تكوين أعصاب الطفل، فضلًا عن أن نقص عنصر اليود لدى الأم يعمل علي انخفاض معدل الذكاء لدى الطفل، وتأثر وزن الطفل.