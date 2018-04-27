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بلجيكا تحارب مخرجًا عالميًا أعلن دعمه لفلسطين

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كين لوتش
كين لوتش

وكالات

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بلجيكا

مخرج عالمي

كين لوتشن

أكد المخرج كين لوتش أنه يشعر بصدمة لأنه مضطر للرد على الادعاءات اليهودية التي تقول انه معادي للسامية وانه ينفي وجود محرقة هتلر.

وقد دحض "لوتش"  خلال مؤتمر صحفي بقوة هذه الاتهامات مجددا.

وقال: أشعر بصدمة لاني مضطر للقيام بتصريح حول هذه الادعاءات لان مسيرتي وكل الافلام التي انجزتها كانت تهدف إلى الدفاع عن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال اجج هذا الجدل خلال زيارة له مساء الاربعاء إلى كنيس بروكسل الكبير بمناسبة الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وأسف المسئول البلجيكي بكلام مبطن وباسم مكافحة معاداة السامية، لتكريم المخرج الحائز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان مرتين.

ويعود الجدل في الأساس إلى كلام لكين لوتش في مقابلة اجرتها معه هيئة "بي بي سي" في سبتمبر 2017 على هامش مؤتمر للحزب العمالي في بريطانيا.

فردا على سؤال لمعرفة إن كان نفي وجود المحرقة امر مقبول، قال السينمائي اليساري الملتزم التاريخ برمته تراث مشترك ينبغي مناقشته وتحليله. فإقامة دولة إسرائيل على أساس التطهير العرقي، مطروحة للنقاش.

وفي زاوية وقعتها 650 شخصية ونشرت الثلاثاء في صحيفة "ليكو" البلجيكية اتهم لوتش بتزوير التاريخ لأغراض سياسية بإشارته إلى تعاون بعض القادة الصهاينة مع النازيين في بودابست العام 1944 وهو الموضوع الرئيسي لمسرحية عرضت في الثمانينات.

وأمام الجدل الواسع في بلجيكا اضطرت جامعة بروكسل الحرة إلى التوضيح أنها تكرم العمل النضالي للمخرج فيما مواقفه السياسية تندرج في اطار حرية التعبير الخاصة به ولا تلزم الجامعة.

وطلبت منه الجامعة أن يعيد عرض موقفه من دون أي لبس وقد واقف على ذلك في بيان.

وكتب كين لوتش في البيان يقول أدرك ان مواقفي غير معروفة جدا في بروكسل ومن أجل تجنب أي لبس احرص على القول بشكل نهائي أني أدين كل أشكال نفي المحرقة.

ورفضت الجامعة العودة عن قرارها منحه شهادة دكتوراه فخرية.

وقد تسلم كين لوتش في النهاية الشهادة مع شخصيات أخرى وسط تصفيق الحار.

وفي بيان صدر مساء أمس الخميس أسفت لجنة تنسيق المنظمات اليهودية في بلجيكا لمضي الجامعة في خطأها.



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