"لو شركتي اللي نفذت طريق السخنة كنا أخدنا إعدام"

27 أبريل 2018 - 02:52 م

علّق الناشط السياسي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، على أزمة انهيار الطرق بسبب الأمطار والسيول في طريق السخنة، قائلًا: "لو صممته شركتي ما كان حدث ذلك".

وأضاف في تدوينة على بـ"تويتر"، ردًا على سؤال وجهه الناشط السياسي والمتحدث باسم 6 أبريل، محمد عادل، بشأن عدم إسناد الطريق لشركة "حمزة"، قائلًا: "لو مكتب حمزة ومشاركوه صمم طريق السخنة ما كان تعرض لهذه الانهيارات والمشاكل".

وتابع: "خططنا طريق الأقصر الغردقة وصممنا ما يزيد على 200 حماية للطريق عند تقاطعة مع مخرات السيول".

وكان "عادل"، قد نشر تدوينة، قائلًا "يعني لو كان الرئيس السيسي أسند إنشاء طريق العين السحنة إللي إنهار بسبب الأمطار الخفيفة دي كان زمانه معلق المشانق للدكتور حمزة".

وقد تفاعل رواد "تويتر"، علي تدوينة "حمزة"، حيث قالت هبة عبد الجواد، "طبعا يادكتور الحمدلله مشاريع حضرتك من أنجح وأعظم المشاريع فى مصر تجنب الكفاءات هيكلفهم كتير بس للأسف بيكلف البلد معاهم!!!".

وأضاف آخر "لو أي شركة مصرية خاصة عملته مكانش هيحصل اللي حصل لأنه بيكون ملزم بفعل كل ضمانات الحماية ومصبات السيول والأمطار وإرشادات الطريق ولن تستلم منه الطريق إلا إذا كانت مطابقة".



