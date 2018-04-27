"الأوقاف": الرئيس أوصى بهذا الشيء في رمضان

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النيل للأخبار

أكدت عبير أنور، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت الدفع بـ300 واعظة في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان، لنشر الفكر الوسطي، وتصحيح الدين، بالإضافة إلى عدم ترك المنابر لغير المتخصصين.

وقالت "أنور"، خلال حوارها عبر فضائية "النيل للأخبار" اليوم، الجمعة، إن استعانة وزير الأوقاف بالواعظات جاء كجزء من توجيه الرئيس السيسي بإعطاء المرأة حقوقها، بالإضافة إلى إيمان الوزير بأن المرأة هى أسرع طريق للتأثير في الأسرة.

وأضافت أنه يتم اختيار الواعظات بعد خوض عدد من الامتحانات، لافتة إلى أن الوزارة تنتوي زيادة عدد الواعظات المستديمات بالمساجد.



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